Η ιταλική ύπαιθρος και αρχιτεκτονική γεμίζουν σχεδόν κάθε σκηνή σε αυτήν την ταινία του Luca Gaudagnino, η οποία ήταν υποψήφια για τέσσερα Όσκαρ. Το υπέροχο εξοχικό σπίτι στην Crema της Λομβαρδίας, το καλοκαιρινά τραπέζια, οι λίμνες, οι βόλτες με τα ποδήλατα σε παλιές πλατείες, όλες οι εικόνες του «Call me by your name» σε κάνουν να θέλεις να κλείσεις διακοπές στην Ιταλία.