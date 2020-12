10 κινηματογραφικά ξενοδοχεία που θα θέλαμε να μείνουμε

Το εμβληματικό Plaza Hotel, που λειτουργεί από το 1907 στη διασταύρωση της Fifth Avenue και Central Park South στο Μανχάταν, έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες του Χόλιγουντ, όπως το «Το Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» (1992). Στην ταινία ο μικρός πρωταγωνιστής παίρνοντας λάθος πτήση προσγειώνεται στη Νέα Υόρκη, όπου καταλήγει να μένει στο Plaza. Πέρα από τη συγκεκριμένη ταινία, στο ξενοδοχείο έχουν πραγματοποιηθεί γυρίσματα για τις ταινίες «North by the Northwest» (1959), «American Hustle» (2013) και «Great Gatsby» (2013).