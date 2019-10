5 εναλλακτικά ταξίδια στην Ευρώπη για καλοφαγάδες

Σίγουρα έχετε ακούσει για τη σοκολάτα, τις βάφλες και τις τηγανητές πατάτες του Βελγίου. Η βελγική γαστρονομία έχει πολλούς θησαυρούς και η Αμβέρσα είναι η κατάλληλη πόλη για να τους ανακαλύψετε. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Βελγίου είναι γνωστή ως η " πόλη των διαμαντιών", ενώ το λιμάνι της είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Πέρα από ενδιαφέροντα αξιοθέατα και μπουτίκ πρωτοποριακών σχεδιαστών, η Αμβέρσα έχει πολλά αξιόλογα εστιατόρια αλλά και σοκολατερί που θα ενθουσιάσουν τους λάτρεις των εκλεκτών γεύσεων.

To The Jane και το ’t Zilte είναι δύο από τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης. Για απλό φαγητό που όλοι οι Βέλγοι αγαπούν, επισκεφθείτε το εστιατόριο De bomma. Η βελγική σοκολάτα είναι απλώς η καλύτερη στον κόσμο. Θα το διαπιστώσετε μια επίσκεψη στα καταστήματα The Chocolate Line και Ray. Σημειώστε επίσης τον φούρνο Philip’s Biscuits. Τα μπισκότα του γίνονται ανάρπαστα! Φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε και τις φημισμένες βελγικές μπύρες.