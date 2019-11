Τρία νέες, πλήρως χαρτογραφημένες εθνικές τουριστικές διαδρομές, που ονομάζονται Way of Wales, συστήνουν στους επισκέπτες τα καλύτερα αυτής της γεμάτης από θρύλους γης. Το Cambrian Way, το Coastal Way και το North Wales Way προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για περιηγήσεις ανάμεσα σε βουνό και θάλασσα και δραστηριότητες στη φύση όπως πεζοπορία στο Mount Snowdon, σέρφινγκ σε πισίνα με κύματα ( Adventure Parc Snowdonia) και coasteering (ένα νέο σπορ που συνδυάζει αναρρίχηση σε βράχο, άλματα με γκρεμούς, snorkeling κ.ά.) στην ακτή Pembrokeshire.

Πότε να πάτε: Μάιο-Ιούνιο