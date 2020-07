Οι τρομερές σειρές δράσης που μας μεγάλωσαν στα 80s (vids)

«Τrust me Ι know what Ι'm doing» ήταν η επική ατάκα του «ψυχάκια» αμερικανού αστυνομικού που κατά ένα περίεργο τρόπο κατέληγε πάντα στην πιο βίαιη λύση που θα μπορούσε να του δώσει ο «καλύτερος του φίλος»... ένα περίστροφο Μάγκνουμ.

Στη χώρα μας το γνωρίσαμε μέσα από τη συχνότητα του Mega τη δεκαετία του '90, ωστόσο ο Χάμερ μεσουράνησε τη δεκαετία του '80.

Η κωμική αστυνομική σειρά προβλήθηκε για δυο σεζόν από τις 23 Σεπτεμβρίου 1986 έως τις 12 Φεβρουαρίου 1988.