Αυτά είναι τα 10 καλύτερα επεισόδια του «Game of Thrones» μέχρι σήμερα (vids)

«And so he spoke, and so he spoke,

that lord of Castamere,

But now the rains weep o'er his hall,

with no one there to hear»

Τέταρτο επεισόδιο στο top-10, πρώτο στην καρδιά μας. Αν ο θάνατος του Νεντ Σταρκ στην πρώτη σεζόν ήταν σοκαριστικός, τι να πούμε για τον περιβόητο Κόκκινο Γάμο; Σε μια σφαγή που άφησε άφωνο το τηλεοπτικό κοινό, ο Λάνιστερ συνεργάστηκαν με τους Φρέι και τους Μπόλτον για να ξεκάνουν τους Σταρκ. Η Κέιτλιν, ο Ρομπ, η γυναίκα του, ο ανταρόλυκός του και οι στρατιώτες τους αποχαιρέτησαν εδώ τη σειρά και πλέον οι θεατές έμαθαν για τα καλά ότι κανείς δεν είναι ασφαλής και τα πάντα μπορεί να συμβούν… Στο ίδιο επεισόδιο ο στρατός της Ντενέρις κατακτά το Γιουνκάι, ενώ οι Άλλοι καταλαβαίνουν ότι ο Τζον Σνόου είναι ανάμεσά τους ως κατάσκοπος και εκείνος το σκάει, ραγίζοντας την καρδιά της Ίγκριτ.