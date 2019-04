TV & MOVIES

Με μία ύπουλη κίνηση, λίγο πριν βγει στον αέρα η πολυαναμενόμενη τελευταία σεζόν του «Game of Thrones», η εταιρεία πολιτισμού WoodRocket κυκλοφορεί το «Game of Bones 2: Winter Came Everywhere» και κάνει χαλάστρα στο HBO. Γιατί ποιος θα κάτσει να δει τον Jon Snow στο Westeros όταν μπορεί να δει τον Jon Blow στο Westerass;

Το σίκουελ στη μεγάλη καλλιτεχνική επιτυχία του 2013 «Game of Bones: Winter is Cumming» διακρίνεται για το πνευματώδες του σενάριο, που είναι γεμάτο από meta αναφορές στην πρωτότυπη σειρά, τα κλισέ των πορνό («Στα βιβλία και στη σειρά είσαι ανηψιός μου, αλλά εδώ είμαστε σε πορνοταινία: θα είσαι ο θετός ανηψιός μου»), αλλά και στη διεθνή πολιτική επικαιρότητα («Θυμάμαι τον Mad King να λέει στους υπηκόοους του ότι οι Wildlings θα πληρώσουν για το Τείχος»). Δείτε το σχετικό SFW τρέιλερ, που δεν περιλαμβάνει γυμνό και σεξ – εκτός αν σας ενοχλεί ο Night King που αυνανίζεται...

Η ταινία είναι διαθέσιμη στο PornHub, η σειρά (αν εξακολουθεί να σας ενδιαφέρει) θα προβληθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας και ξανά το βράδυ, από τη Nova.