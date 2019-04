Η ταινία Avengers: Endgame σπάει τα ρεκόρ στα box office με τις πωλήσεις εισιτηρίων παγκοσμίως να υπολογίζονται στα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια έως σήμερα.

H ταινία συγκέντρωσε το εντυπωσιακό ποσό των 350 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ και τον Καναδά, τη μεγαλύτερη αγορά ταινιών στον κόσμο. Το ποσό αυτό ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών και το προηγούμενο ρεκόρ των 257,7 εκατ. δολαρίων που πέτυχε πριν από έναν χρόνο η ταινία «Avengers: Infinity War».

Το «Endgame» κατέρριψε ρεκόρ για το Σαββατοκύριακο σε Κίνα, Βραζιλία, Γαλλία και σε περισσότερες από 35 άλλες αγορές, σύμφωνα με τη Disney.

Marvel Studios’ #AvengersEndgame is the #1 box office opening of all time. Get tickets and see the film in theaters now: https://t.co/93jQYXAc6I #DontSpoilTheEndgame pic.twitter.com/Snfn7hA1hF

