TV & MOVIES

Ο Μάιος φέρνει στο Netflix δύο προκλητικές ταινίες που συζητήθηκαν πολύ στα κινηματογραφικά φεστιβάλ όπου προβλήθηκαν. Για την «Τελειότητα» (The Perfection, 25/5), όσα λιγότερα πούμε τόσο το καλύτερο, καθώς πρόκειται για μία ταινία-αίνιγμα, που θα τρομάξει και θα προβληματίσει. Στο Fantastic Fest όπου προβλήθηκε έκλεψε τις εντυπώσεις, και από το τρέιλερ και μόνο θα καταλάβετε γιατί (κι ας μην καταλάβετε τίποτα για την ίδια την ταινία...):

To «Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile» (3/5) έκανε πολύ θόρυβο στο Φεστιβάλ του Σάντανς για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον πιο διαβόητο serial killer όλων των εποχών, τον Τεντ Μπάντι. Ο σκηνοθέτης Τζο Μπέρλινγκερ, δημιουργός και του ντοκιμαντέρ «Συζήτηση με έναν δολοφόνο: Τεντ Μπάντι» (που επίσης θα βρείτε στο Netflix) κατηγορήθηκε ότι κάνει περισσότερο γοητευτικό απ' ό,τι θα έπρεπε τον Τεντ Μπάντι, που ομολόγησε 30 δολοφονίες γυναικών το διάστημα 1974-78. Αλλά αυτή ακριβώς η γοητεία είναι τον καθιστούσε υπεράνω υποψίας και του επέτρεψε να κάνει όσα έκανε. Ο Ζακ Έφρον που τον υποδύεται, δίνει ρέστα.

Στις υπόλοιπες πρωτότυπες ταινίες του Netflix το κλίμα είναι πιο... ελαφρύ, καθώς περιλαμβάνονται η ρομαντική κομεντί «Το τελευταίο καλοκαίρι» (The Last Summer, 3/5), η κωμωδία «Οίνος ευφραίνει φιλίαν» (Wine Country, 10/5) της Έιμι Πόλερ με την ίδια και τις Μάγια Ρούντολφ, Τίνα Φέι, η κωμωδία «Ίσως για πάντα» (Always be my Maybe, 31/5), η κομεντί «Παρ' όλα αυτά» (Despite Everything, 3/5) και η περιπέτεια φαντασίας «Τα λέμε χτες» (See You Yesterday, 17/5), όπου δύο έφηβοι-διάνοιες προσπαθούν να τελειοποιήσουν τα σακίδια-χρονομηχανές τους, όταν ένα τραγικό γεγονός τους αναγκάζει να τα χρησιμοποιήσουν. Πρόκειται για παραγωγή του Σπάικ Λι, και είναι ολοφάνερο ότι οι προβληματισμοί των ταινιών του έχουν περάσει και εδώ:

Όσον αφορά τις παλιότερες ταινίες που προστίθενται στην πλατφόρμα τον Μάιο, ξεχωρίζουν οι «Φλίντστοουνς» (The Flintstones, 16/5), «Ο Ποντικομικρούλης» (Stuart Little, 1/5), «Κάσπερ το φαντασματάκι» (Casper, 16/5), «Emoji: Η ταινία» (The Emoji Movie, 4/5), «Απέραντο σκοτάδι» (Pitch Black, 16/5), «Miami Vice» (16/5), «Για ένα αγόρι» (About a Boy, 16/5), «Click: Η ζωή σε fast forward» (Click, 1/5).

Στις πρωτότυπες σειρές του μήνα, το βαρύ πυροβολικό είναι το «Δίλημμα: Μέρος 1» (WHAT/IF Part 1, 24/5) και η επιστροφή του «Lucifer» (8/5) που το Netflix έσωσε όταν το έκοψε το Fox. Το πρώτο είναι ένα νεο-νουάρ κοινωνικό θρίλερ που εξερευνά τις επιπτώσεις που υπάρχουν όταν κοινωνικά αποδεκτοί άνθρωποι αρχίζουν να κάνουν απαράδεκτες πράξεις. Η πρώτη σεζόν εστιάζει σε μια γενναιόδωρη αλλά ηθικά επιλήψιμη προσφορά μιας μυστηριώδους γυναίκας (Ρενέ Ζελβέγκερ) σε ένα ζευγάρι απένταρων νεόνυμφων από το Σαν Φρανσίσκο.

Ενώ στην τέταρτη σεζόν του «Lucifer» θα ξεκολλήσουμε επιτέλους από το cliffhanger του φινάλε της τρίτης σεζόν, όπου η ντετέκτιβ Κλόι Ντέκερ είδε το αληθινό πρόσωπο του Λούσιφερ. Και για να γίνουν ακόμη πιο ενδιαφέροντα τα πράγματα, στο παιχνίδι μπαίνει και η Εύα – ναι, η Εύα του Αδάμ, που εδώ είναι ο παλιός έρωτας του Λούσιφερ.

Στο «Κοινωνία από το μηδέν» (The Society, 10/5), οι έφηβοι κάτοικοι του Γουέστ Χαμ πρέπει να δημιουργήσουν τη δική τους κοινωνία για να επιβιώσουν όταν εξαφανίζονται όλοι μυστηριωδώς από την εύπορη πόλη τους. Ο «Άρχοντας των Μυγών» συναντάει το «Gossip Girl»...

Ακόμη πιο ενδιαφέρον ακούγεται το «Πώς να πουλήσεις ναρκωτικά online (γρήγορα)» [How to Sell Drugs Online (Fast), 31/5], όπου για να εντυπωσιάσει την πρώην κοπέλα του, ένα «φυτό» πουλάει από το εφηβικό του δωμάτιο ναρκωτικά μέσω Ίντερνετ και αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο ντίλερ της Ευρώπης.

Στο «Έχεις πεθάνει για μένα» (Dead to Me, 3/5) με την Κριστίνα Άπλγκεϊτ, μια δυνατή φιλία δημιουργείται ανάμεσα σε μια χήρα και μια ανέμελη τύπισσα που ωστόσο κρύβει ένα σκοτεινό μυστικό. Ενώ με νέες σεζόν επιστρέφουν τόσο το «Easy» (σεζόν 3, 10/5) όσο και το δανέζικο «Η βροχή» (The Rain: Season 2, 17/5).