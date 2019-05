TV & MOVIES

«Τα Φιλαράκια» υπήρξε μια από τις πιο επιτυχημένες, γνωστές και αγαπημένες σειρές της μικρής οθόνης που μας κράτησε συντροφιά για 10 ολόκληρα χρόνια, από το 1994 μέχρι το 2004, και 15 χρόνια μετά συνεχίζει να κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον μας και να μας προσφέρει το γέλιο.

Ωστόσο, για κάποια από τα αστεία της σειράς, οι δημιουργοί τους φαίνεται να έχουν αναθεωρήσει. Μιλώντας στη USA Today η Μάρτα Κάουφμαν αποκάλυψε ότι αν σειρά γυρίζονταν σήμερα, σίγουρα θα απέφευγε αστεία σχόλια που αφορούν την transgender κοινότητα.

«Πιστεύω ότι τότε δεν γνωρίζαμε πολλά πράγματα για τους τρανσέξουαλ, για αυτό δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι διαχειριστήκαμε με το σωστό τρόπο το συγκεκριμένο θέμα», απολογείται η Κάουφμαν.

Συνεχίζοντας, σχολιάζει επιπλέον το επεισόδιο με τίτλο «The One with the Rumor» με γκεστ σταρ τον Μπραντ Πιτ. Ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Πιτ και ο Ρος θυμουνται τη φήμη που είχαν διαδώσει για πλάκα στο σχολείο και ήθελε ερμαφρόδιτη τη Ρέιτσελ. Ένα αστείο που άγνοια γίνεται προσβλητικό, εξευτελιστικό και απόλυτα αντιεπαγγελματικό, αναφέρει η Κάουφμαν και ξεκαθαρίζει «Δεν θα έβαζα το θέμα με το ερμαφρόδιτο, αν ξαναέκανα τη σειρά σήμερα».

Παράλληλα, η Κάθλιν Τέρνερ η οποία υποδύθηκε την drag queen και πατέρα του Τσάντλερ, δήλωσε ότι «Τα Φιλαράκια» δεν έχουν γεράσει καλά. «Δεν νομίζω ότι έχουν γεράσει καλά», είπε χαρακτηριστικά, «ήταν ένα σετ 30 λεπτών. Έγινε φαινόμενο, αλλά ποτέ κανείς δεν το πήρε σοβαρά ως κοινωνικό σχόλιο. Εμένα με προσέγγισαν ως εξής: "Θα θέλατε να είστε η πρώτη γυναίκα που παίζει έναν άνδρα που παίζει μια γυναίκα;". Είπα ναι, επειδή στην εποχή εκείνη δεν υπήρχαν πολλά τρανς άτομα ή drag queens στην τηλεόραση».