Εκατομμύρια άνθρωποι που παρακολουθούν εμμονικά τον 8ο και τελευταίο κύκλο του «Game of Thrones» και ήδη κάνουν προβλέψεις επί προβλέψεων για το τέλος της επικής σειράς. Ανάμεσά τους υπάρχει και κάποιος αρκετά γνωστός, που κάνει το ίδιο ακριβώς και η γνώμη του ίσως να έχει περισσότερη σημασία και βαρύτητα, καθώς εκτός από πολυγραφότατος επιτυχημένος συγγραφέας και μετρ του τρόμου, είναι και φίλος του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν.

Ο λόγος φυσικά για τον Στίβεν Κινγκ, τον άνθρωπο που γράφει μυθιστορήματα πιο γρήγορα από ό,τι προλαβαίνουν να τα διαβάσουν οι φαν του.

Ο Κινγκ λοιπόν όχι μόνο βρίσκει χρόνο για να παρακολουθεί «Game of Thrones», αλλά μοιράζεται στο Twitter τη γνώμη του για τη σειρά. Πρόσφατα δε, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του, εικασίες για το τέλος της.

Suppose--just suppose, now--that Jon and Dani BOTH died (along with Cersei, of course). Suppose--just suppose--that a certain little man with a big heart ended up sitting on the Iron Throne? — Stephen King (@StephenKing) May 6, 2019

Συγκεκριμένα, με χθεσινή ανάρτησή του στο Twitter ο συγγραφέας υποθέτει -και μόνο υποθέτει- ότι ο Τζον (Σνόου) και η Ντενέρις (Ταργκάριεν) πεθαίνουν (όπως και η Σέρσεϊ Λάνιστερ φυσικά).

Of course for years some people have told me I don't know how to end a story. I call bullshit on that, but everyone has an opinion.

:-) — Stephen King (@StephenKing) May 6, 2019

Επίσης, υποθέτοντας πάντα , θεωρεί ότι ένας συγκεκριμένος «μικρός άνθρωπος με μεγάλη καρδιά» (ο Τύριον Λάνιστερ) θα καταλήξει να κάτσει στον Σιδερένιο Θρόνο.

That would be good, but man, Sansa is COLD. https://t.co/EjN69pUwYS — Stephen King (@StephenKing) May 6, 2019

Καλά θα ήταν, αλλά η Σάνσα δεν σηκώνει πολλά πολλά, πιστεύει ο Στίβεν Κινγκ. Λέτε να έχει δίκιο; Όπως διαπιστώθηκε από τη Μάχη του Γουίντερφελ, όλα μπορούν να συμβούν. Οψόμεθα λοιπόν.