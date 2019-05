TV & MOVIES

Η Wood Rocket είναι μια εταιρεία γνωστή για τις πορνό παρωδίες γνωστών ταινιών και σειρών, όπως για παράδειγμα η «Game of Bones» – εμπνευσμένη από μια κάποια σειρά μεσαιωνικής φαντασίας που πρόσφατα ολοκληρώθηκε.

Και τώρα που η Disney κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους το live action ριμέικ του «Aladdin», η Wood Rocket απαντά με το... «Aladdick», που έχει επίσης πολύ action (συγκεκριμένου είδους), πολλά τραγούδια (!) και που σίγουρα δεν είναι κατάλληλo για παιδιά.

Πώς μπορεί να είναι ένα πορνό μιούζικαλ με κοστούμια των 30 ευρώ από συνοικιακό κατάστημα με αποκριάτικα είδη και ένα μπλε τζίνι (όχι Genie, αλλά Vagenie στην ταινία) που αγαπάει ιδιαίτερα τη λέξη fuck (και την πράξη, βέβαια) και όλα τα παράγωγά της; Η απάντηση βρίσκεται στο ακόλουθο τρέιλερ από το οποίο απουσιάζει το γυμνό, ώστε να μπορείτε να το δείτε χωρίς τύψεις και στη δουλειά σας.

Για το αντίστοιχο «Friend Like Me» που τραγουδάει το... Vagenie της ταινίας απλά δεν έχουμε λόγια, ενώ με απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι το «A Whole New World» δεν έγινε «A Hole New World»... Κρίμα, στο σίκουελ ίσως.