Δεκαπέντε χρόνια έχουν περάσει από τότε που «Τα Φιλαράκια» μάς κούνησαν το μαντήλι οριστικά, ωστόσο για όλους εμάς τους φαν της σειράς μοιάζει σαν να ήταν χθες.

Σε αυτό εν μέρει συντελεί και το γεγονός, ότι 15 χρόνια μετά, η σειρά και πρωταγωνιστές της συνεχίζουν να μας αποκαλύπτουν πράγματα και άγνωστες στιγμές που αφορούν τους 6 αγαπημένους μας χαρακτήρες.

Αυτή τη φορά, «Τα Φιλαράκια» αποκαλύπτουν ένα κρυμμένο μήνυμα που ενδεχομένως ελάχιστοι είχαν παρατηρήσει και αντιληφθεί.

Για να μη σας κρατάμε άλλο σε αγωνία, στο επεισόδιο «The One With the Tea Leaves», ο Ρος Γκέλερ (Ντέιβιντ Σουίμερ) εμφανίζεται φορώντας ένα t-shirt με μια πραγματικά cool στάμπα που δείχνει τους μπλεγμένους δείκτες δυο χεριών.

Το σχέδιο είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή χειρονομία. Στην πραγματικότητα σημαίνει «Φίλοι» στη νοηματική γλώσσα. Δείτε το αμέσως παρακάτω.