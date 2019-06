Το τελευταίο επεισόδιο των «Εκδικητών» κοντεύει να σπάσει το ρεκόρ του «Avatar» όσον αφορά τις εισπράξεις και αυτό οφείλεται εν μέρει στον Αγκουστίν Αλάνις: αυτός ο φανατικός λάτρης του κόσμου της Marvel κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, αφού έχει ήδη παρακολουθήσει την ταινία... 112 φορές στον κινηματογράφο.

«Δουλεύω δέκα ώρες, παρακολουθώ το “Avengers: Endgame” δύο φορές καθημερινά, τουλάχιστον έξι ώρες», απάντησε ο Αλάνις όταν κάποιος τον ρώτησε σχετικά στο Twitter. Σε κάθε επίσκεψή του στον κινηματογράφο, ο νεαρός από τη Φλόριντα αναρτά μια σέλφι στην οποία εικονίζεται να κρατά το καινούριο εισιτήριο. Σε όλες συνοδεύεται από κάποιον υπάλληλο του σινεμά.

Το βράδυ της Τρίτης ο Αλάνις ανάρτησε την 112η φωτογραφία του. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε από τον Φεβρουάριο του 2019 ένας άλλος λάτρης των Avengers που παρακολούθησε την προηγούμενη ταινία της σειράς, τον «Πόλεμο της Αιωνιότητας» 103 φορές.

No way to get them back. Thanos destroyed the quantum tunnel.#avengersendgame #TigreVengador @Avengers @Russo_Brothers @RobertDowneyJr @MarvelLATAM @louisde2 pic.twitter.com/njRNtvax5m

— Agustin Alanis (@agalanis17) 10 Ιουνίου 2019