Τις ίδιες σκέψεις με εμάς, όταν βλέπαμε τις φωτογραφίες που βγάζουν οι Instagrammers στο Τσερνόμπιλ, έκανε και ο σεναριογράφος της σειράς Κρεγκ Μαζίν, που έγραψε στο Twitter: «Είναι υπέροχο που το “Chernobyl” του ΗΒΟ, έστειλε κύματα τουριστών στη Ζώνη Αποκλεισμού. Αλλά ναι, έχω δει τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν. Αν επισκεφθείτε το μέρος, θυμηθείτε ότι εκεί συνέβη μια φριχτή τραγωδία. Και συμπεριφερθείτε με σεβασμό για όλους που υπέφεραν και θυσιάστηκαν».

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.

If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.

— Craig Mazin (@clmazin) 11 Ιουνίου 2019