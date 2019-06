Τις σεζόν 2013-2015 το αμερικανικό δίκτυο CBS γέμιζε τη «νεκρή» καλοκαιρινή περίοδο με τη σειρά «Under The Dome» που υποτίθεται ότι ήταν μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Στίβεν Κινγκ («Ο Θόλος» στα ελληνικά).

Σύντομα αποδείχθηκε ότι η σχέση της σειράς με το βιβλίο ήταν πολύ... μακρινή, γι' αυτό και τόσα χρόνια μετά ο Στίβεν Κινγκ ακόμη «τρώγεται». Όντας μεγάλος φαν του Netflix (έχει γράψει τα καλύτερα για ταινίες όπως το «Bird Box» και σειρές όπως το «The Haunting of Hill House»), ζήτησε μέσω Twitter από την πλατφόρμα streaming να ξανακάνει σειρά το «Under The Dome». Αλλά αυτή τη φορά να ξεκινήσει από την αρχή και να ακολουθήσει το βιβλίο...

How about Netflix bringing back UNDER THE DOME, only starting from scratch and actually doing the book?

— Stephen King (@StephenKing) 13 Ιουνίου 2019