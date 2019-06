Με δεμένο το αριστερό του πόδι ύστερα από εγχείρηση στον αστράγαλο, ο Ντάνιελ Κρεγκ είναι σχεδόν έτοιμος να επιστρέψει στα γυρίσματα της νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ.

Η φωτογραφία που ανέβασε στο Twitter ο επίσημος λογαριασμός James Bond, δείχνει τον ηθοποιό στο γυμναστήριο και σε εξαιρετική φόρμα, και μας πληροφορεί ότι θα ξαναβρεθεί μπροστά στην κάμερα αυτή την εβδομάδα.

#007 Daniel Craig hitting the gym hard @pinewoodstudios, prepping for shooting next week! #Bond25 📷 @GregWInsight pic.twitter.com/PrXZDnSX0O

— James Bond (@007) 15 Ιουνίου 2019