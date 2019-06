Αν απορείτε γιατί το Netflix πληρώνει τόσα εκατομμύρια τον κωμικό Άνταμ Σάντλερ για να γυρίζει συνεχώς ταινίες αποκλειστικά για την πλατφόρμα του, την απάντηση δίνει η τηλεθέαση που σημείωσε η τελευταία του ταινία «Murder Mystery» (Πρόσκληση για φόνο).

H κωμωδία όπου ο Σάντλερ συμπρωταγωνιστεί με την Τζένιφερ Άνιστον έκανε πρεμιέρα στις 14 Ιουνίου και μέσα σε 3 ημέρες την είδαν πάνω από 30 εκατ. λογαριασμοί (που μπορεί να σημαίνει ακόμη περισσότεροι άνθρωποι, καθώς δεν μπορεί να υπολογιστεί πόσοι κάθονται μπροστά στην τηλεόραση).

Για την ακρίβεια την ταινία είδαν 30.869.863 λογαριασμοί, εκ των οποίων οι 13.374.914 στις ΗΠΑ και τον Καναδά και οι 17.494.949 στον υπόλοιπο κόσμο. Πρόκειται για ρεκόρ τηλεθέασης για ταινία στο Netflix, όπως πληροφορεί ο επίσημος λογαριασμός Twitter των κωμωδιών του Netflix, Netflix is a Joke.

🚨ADAM SANDLER AND JENNIFER ANISTON BREAKING NEWS ALERT🚨

30,869,863 accounts watched Murder Mystery in its first 3 days - the biggest opening weekend ever for a Netflix Film. 13,374,914 accounts in the US and Canada, and 17,494,949 more worldwide.

— Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) 18 Ιουνίου 2019