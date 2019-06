Όσοι θεωρούν τις online καμπάνιες που συλλέγουν υπογραφές για κάθε είδους αιτήματα απλά μια μόδα των καιρών και δεν τις παίρνουν στα σοβαρά, δικαιώνονται με το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Εκεί που πιστεύαμε ότι δεν θα υπήρχε πιο παράλογο αίτημα από εκείνο που ζητούσε να ξαναγυριστεί η τελευταία σεζόν του «Game of Thrones» με άλλο σενάριο, έρχεται μια χριστιανική οργάνωση των ΗΠΑ, η Επιστροφή στην Τάξη (Return to Order) να ζητήσει την κατάργηση της κωμικής σειράς «Good Omens» (Καλοί Οιωνοί) της Amazon. Μόνο που το ζητούσαν από το Netflix και όχι από την Amazon, κάτι που δεν εμπόδισε πάνω από 15.000 «καλούς χριστιανούς» να βάλουν την υπογραφή τους...

Τι τους ενόχλησε τόσο πολύ ώστε να μην μπορέσουν ούτε στο σωστό παραλήπτη να απευθύνουν το αίτημά τους; Το «Good Omens» είναι βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο των Νιλ Γκέιμαν και Τέρι Πράτσετ, η περίληψη του οποίου είναι η ακόλουθη:

«Σύμφωνα με “Τας Ωραίας και Ακριβείς Προφητείας της Αγνής Νάτερ, Μάγισσας” –τον μοναδικό πλήρως αξιόπιστο οδηγό για το μέλλον, που έγραψε, ευτυχώς, το 1655, πριν ανατινάξει ολόκληρο το χωριό της μαζί με τους κατοίκους του, που είχαν συγκεντρωθεί για να την ρίξουν στην πυρά – ο κόσμος θα καταστραφεί ένα Σάββατο. Πιο συγκεκριμένα, το επόμενο Σάββατο. Αμέσως μετά το τσάι...

Οι άνθρωποι προσπαθούν να προβλέψουν το τέλος του κόσμου σχεδόν από την δημιουργία του, οπότε είναι απόλυτα φυσικό να είναι επιφυλακτικοί όταν εμφανίζεται μια νέα ημερομηνία για την Ημέρα της Κρίσης. Αυτή τη φορά όμως, οι στρατοί του Καλού και του Κακού πραγματικά φαίνονται να προετοιμάζονται.

Οι τέσσερις Καβαλάρηδες της Αποκάλυψης είναι καθ’ οδόν. Η Ατλαντίδα αναδύεται. Βάτραχοι πέφτουν απ’ τον ουρανό. Τα νεύρα τεντώνονται και όλα δείχνουν να βαδίζουν σύμφωνα με το Θεϊκό Σχέδιο. Όμως, ένας καλοπερασάκιας δαίμονας και ένας ιδιότροπος άγγελος θα προτιμούσαν να αποφευχθεί η Αρπαγή. Και μέσα σε όλα αυτά κάποιος έχασε και τον Αντίχριστο...».

Στη σειρά πρωταγωνιστούν ο Μάικλ Σιν ως άγγελος Αζιραφάλ και ο Ντέιβιντ Τέναντ ως δαίμονας Κρόουλι, και η σχέση μεταξύ τους είναι απολαυστική. Τόσο, που ενόχλησε τους δημιουργούς της online καμπάνιας, καθώς θεωρείται απαράδεκτο ένας άγγελος να είναι φίλος με έναν δαίμονα. Τι άλλο τους ενόχλησε; Ότι η φωνή του Θεού είναι γυναικεία (Φράνσες ΜακΝτόρμαντ) και ότι η σειρά «καταρρίπτει τα όρια ανάμεσα στο Καλό και το Κακό, κάνοντας τον Σατανισμό να φαίνεται κάτι φυσιολογικό». Ακόμη και το γεγονός ότι οι τέσσερις Καβαλάρηδες της Αποκάλυψης είναι ένα γκρουπ μηχανόβιων δεν τους αρέσει...

Η καμπάνια, δυστυχώς, δεν είναι πια online, αλλά τόσο το Netflix όσο και το Amazon Prime πρόλαβαν να την τρολάρουν ασύστολα. Το πρώτο υποσχέθηκε να μην κάνει άλλα επεισόδια:

ok we promise not to make any more https://t.co/TRPux36kcX

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) 20 Ιουνίου 2019