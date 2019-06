Θυμίζει κάπως τον Κάμερον Πο, τον ήρωα που υποδύθηκε στο «Con Air» το 1997 – αν είχε αποφασίσει να μπει σε ροκ συγκρότημα, είχε αποτύχει παταγωδώς, είχε πέσει σε βαριά κατάθλιψη και το είχε ρίξει στο αλκοόλ... Κάπως έτσι έμοιαζε ο Νίκολας Κέιτζ όταν προσγειώθηκε χθες στην Κύπρο, και το αεροδρόμιο της Λάρνακας τον καλωσόρισε με την ακόλουθη αναμνηστική φωτογραφία στο Twitter:

Larnaka airport is excited to have welcomed Academy Award Winning actor Nicholas Cage to #Cyprus!

Cage will be starring in the new movie, "Jui Jitsu", which will be filmed exclusively on the island. We wish Cage good luck, and we look forward to the future of filming in Cyprus! pic.twitter.com/Cebiq87Ild

— Cyprus Airports (@CyprusAeropolis) 20 Ιουνίου 2019