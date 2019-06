TV & MOVIES

Σε λιγότερο από μια εβδομάδα (27/06), η τρίτη ταινία Annabelle του «Conjuring Universe» θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους.

Η σατανική κούκλα, επιστρέφει για να στοιχειώσει και πάλι τις νύχτες μας. Όμως ποιες ταινίες θρίλερ έχουν τρομάξει περισσότερο τους ίδιους πρωταγωνιστές του «Annabelle Comes Home»; Αυτή την ερώτηση ακριβώς έθεσε στους πρωταγωνιστές, δημοσιογράφος του Entertainment Weekly όταν επισκέφτηκε τα γυρίσματα της ταινίας τον περασμένο Οκτώβριο.

«Δεν μου επιτρεπόταν να βλέπω ταινίες τρόμου όταν ήμουν μικρή» απάντησε η Βέρα Φαρμίγκα προσθέτοντας «ταινίες τρόμου είδα στην εφηβεία μου όταν μπορούσα να πάω σινεμά και να πληρώσω το εισιτήριο από το χαρζιλίκι μου».

«Τις κατατάσσω ανάλογα με την περίοδο της ζωής μου», ανέφερε ο Πάτρικ Γουίλσον και συνέχισε: «ως παιδί είχα τρομάξει με το "Salem's Lot" και επίσης είχα φρικάρει με τη "Λάμψη" ("The Shining"). Αλλά θυμάμαι και "Το Πνεύμα του Κακού" ("Poltergeist") γιατί μπήκαν ληστές στο σπίτι μου όταν ήμουν στο σινεμά και έβλεπα την ταινία εκείνο το βράδυ. Αλλά και τη "Σιωπή των Αμνών" ("Silence of the Lambs"). Δεν ουρλιάζω όταν βλέπω μια ταινία τρόμου, το αντιμετωπίζω περισσότερο σαν θρίλερ. Για εμένα προσωπικά, "Η Σιωπή των Αμνών" είναι η ταινία θα κάτσω να δω δεκάδες φορές».

«Η αγαπημένη μου ταινία τρόμου είναι η Λάμψη», δήλωσε η ΜακΚένα Γκρέις. «Δεν είναι τόσο τρομακτική, είναι περισσότερο ψυχολογικό θρίλερ, κάτι που απολαμβάνω ιδιαίτερα. Όμως πραγματικά αγαπώ οτιδήποτε προέρχεται από το Conjuring Universe και από το franchise της Annabelle. Λατρεύω τις ταινίες τρόμου».

Στο «Annabelle Comes Home» η ΜακΚένα Γκρέις υποδύεται την κόρη των δυο πνευματιστών, Εντ (Πάτρικ Γουίλσον) και Λορέιν Γουόρεν (Βέρα Φαρμίγκα), η οποία μπαίνει στο στόχαστρο της δαιμονικής κούκλας.