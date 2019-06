Το σύστημα σπηλαίων Marble Arch Caves στη Βόρεια Ιρλανδία είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός, αλλά από τις 17 Ιουνίου έχει καταληφθεί από νταλίκες και συνεργεία που γυρίζουν σκηνές για το πρίκουελ του «Game of Thrones», που φέρει τον προσωρινό τίτλο «Bloodmoon».

Η ιστοσελίδα Watchers On The Wall διαθέτει αποκλειστικές φωτογραφίες από το χώρο, που μπορεί να μη δείχνουν ηθοποιούς ή τις ίδιες τις σπηλιές, αλλά φαίνονται τα φορτηγά της παραγωγής και οι πινακίδες που κατευθύνουν τους εργαζόμενους προς το χώρο τον γυρισμάτων.

Οι πινακίδες αυτές, χωρίς να γράφουν τη λέξη «Bloodmoon» ή κάτι άλλο σχετικό με την παραγωγή, μας προετοιμάζουν για κάτι από το οποίο είχαμε πάρει μία γεύση στο «Game of Thrones», αλλά στο πρίκουελ θα δούμε πιθανότατα σε μεγαλύτερες... δόσεις.

Η ύπαρξη μαμούθ είναι απόλυτα λογική στη συγκεκριμένη σειρά, η υπόθεση της οποία εκτυλίσσεται χιλιάδες χρόνια πριν από το «Game of Thrones». Στο τελευταίο είχαμε δει ένα μαμούθ στην τέταρτη σεζόν, όταν οι Wildlings έκαναν τη μεγάλη επίθεση στο Mαύρο Kάστρο, μαζί με γίγαντες και ένα μαμούθ.

Τα γυρίσματα στις σπηλιές θα συνεχιστούν μέχρι τις 27 Ιουνίου, ενώ και στα στούντιο Titanic του Μπέλφαστ, όπου γυριζόταν το «Game of Thrones» και τώρα γυρίζεται το «Bloodmoon», έχουν στηθεί σκηνικά που μοιάζουν με εσωτερικό σπηλαίων.

