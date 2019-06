TV & MOVIES

Ο «Σωματοφύλακας» (The Bodyguard) ήταν μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες των 90s, με ένα ρομάντζο που ενθουσίασε το (γυναικείο, κυρίως) κοινό, μία απίθανη διασκευή του «I will always love you» που ξεπέρασε την πρωτότυπη εκτέλεση της Ντόλι Πάρτον και μία αφίσα που εκείνη τη χρονιά (1992) μπήκε σε αμέτρητα εφηβικά δωμάτια.

Όμως μετά από τόσα χρόνια ο Κέβιν Κόστνερ μιλάει στο Entertainment Weekly και αποκαλύπτει ότι στην αφίσα δεν κρατάει την Γουίτνεϊ Χιούστον, αλλά την αντικαστάτριά της, Τζόις Λάρκιν! «Η Γουίτνεϊ είχε πάει σπίτι της σε εκείνη τη λήψη και αυτή ήταν η αντικαταστάτριά της, με το κεφάλι της κρυμμένο στον ώμο μου καθώς το σενάριο την ήθελε φοβισμένη», είπε ο Κόστνερ, που επέβαλλε στους παραγωγούς η συγκεκριμένη φωτογραφία, που την είχε τραβήξει φίλος του, να είναι το επίσημο πόστερ της ταινίας.

«Στην αρχή δεν ήθελαν, επειδή δεν μπορούσες να δεις το πρόσωπο της Γουίτνεϊ (σ.σ. μεταξύ μας, δεν ήταν και παράλογοι). Και μου έστειλαν κάπου πέντε παραλλαγές όπου είχαν κολλήσει το κεφάλι της Γουίτνεϊ να κοιτάει προς τα έξω. Εγώ τους είπα: “Παιδιά, το πετύχαμε την πρώτη φορά” και η υπόθεση έληξε». Ένα μικρό δείγμα του star power που είχε ο Κόστνερ στις αρχές των 90s...