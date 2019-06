Το «Yesterday» και άλλες 5 ταινίες για τους Beatles χωρίς τους Beatles (vids)

TV & MOVIES

Όπως το «Mamma Mia!» χρησιμοποίησε τραγούδια των ABBA για να στήσει την ιστορία τους, έτσι και το «Across the Universe», όπως είναι ο πρωτότυπος τίτλος, χρησιμοποιεί 34 τραγούδια των Beatles για να αφηγηθεί την ιστορία δύο νέων που ερωτεύονται στα 60s, του Τζουντ (όπως λέμε «Hey Jude») και της Λούσι (όπως λέμε «Lucy in the Sky with Diamonds»). Οι Τζιμ Σέρινταν και Έβαν Ρέιτσελ Γουντ λάμπουν, ενώ περάσματα απο την ταινία κάνουν η Σάλμα Χάγιεκ, ο μακαρίτης Τζο Κόκερ και ο Μπόνο των U2 (όλοι τους ως χαρακτήρες τραγουδιών των Beatles).