Από χθες το βράδυ οι φίλοι του «Breaking Bad», μιας από τις καλύτερες σειρές όλων των εποχών, κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα περιμένοντας μια μεγάλη ανακοίνωση. Ο λόγος; Μία φωτογραφία με δύο γαϊδάρους που ανέβασαν ταυτόχρονα (εντελώς ταυτόχρονα όμως) στο Twitter οι πρωταγωνιστές Μπράιαν Κράνστον και Άαρον Πολ, γράφοντας τη λέξη «Σύντομα».

Ακολούθησε ο σεναριογράφος του «Breaking Bad» και του spin off «Better Call Saul», Πίτερ Γκουλντ, κάνοντας retweet και προσθέτοντας «Ανυπομονώ γι' αυτό».

Looking forward to this. https://t.co/tiep2BTeI8

— Peter Gould (@petergould) 25 Ιουνίου 2019