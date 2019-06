TV & MOVIES

Τον Τόφερ Γκρέις τον ξέρετε σαν ηθοποιό και, αν έχετε ξεχάσει ότι ήταν ο πρώτος Venom στο «Spider-Man 3» πριν γυρίσει τη δική του ταινία ο Τομ Χάρντι, ίσως θυμάστε το πέρασμα του από τα πρόσφατα επεισόδια του «Black Mirror» σε ρόλο α λα Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Είναι όμως και εξαιρετικός ερασιτέχνης μοντέρ, καθώς μαζί με τον φίλο του Τζεφ Γιορκς κάθονται και πετσοκόβουν ολόκληρα κινηματογραφικά saga μέχρι να βγάλουν λίγα λεπτά «χρυσού». Έτσι έκαναν τον περασμένο Μάρτιο με όλες τις ταινίες «Star Wars», έτσι κάνουν και τώρα με όλες τις ταινίες «Toy Story».

To τρίλεπτο βίντεο που ονόμασαν «Toy Story 4 Ever», περιέχει αποσπάσματα όχι μόνο από τις 4 ταινίες, αλλά και τα μικρού μήκους animation που έχουν κυκλοφορήσει σε συλλογές, καθώς και τα TV specials «Toy Story of Terror» και «Toy Story That Time Forgot».