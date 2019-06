TV & MOVIES

Νέες σεζόν σε δύο από τις πιο επιτυχημένες σειρές στην ιστορία του Netflix φέρνει ο Ιούλιος. Η αρχή γίνεται νωρίς νωρίς με το «Stranger Things 3» (4/7), το οποίο μας μεταφέρει στο καλοκαίρι του 1985, όπου λυσσασμένοι αρουραίοι, σοβιετική κατασκοπεία, ένα ολοκαίνουργιο εμπορικό κέντρο και ένα επίσης ολοκαίνουργιο τέρας περιμένουν τη γνωστή και αγαπημένη παρέα.

Το άλλο μεγάλο «όπλο» του μήνα δεν είναι άλλο από το τρίτο «La Casa De Papel» («Η Τέλεια Ληστεία: Μέρος 3», 19/7). Μετά την επιτυχημένη ληστεία και απόδραση των δύο πρώτων σεζόν, ο Ρίο συλλαμβάνεται και η Τόκιο με τον Καθηγητή ενώνουν ξανά τη συμμορία (που αποκτά και νέα μέλη) προκειμένου να τον ελευθερώσουν.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα σειρά επιστημονικής φαντασίας του Netflix, «Another Life» («Άλλη Ζωή», 25/7), όπου η αστροναύτης Νίκο Μπρέκενριτζ και το πλήρωμά της αντιμετωπίζουν αφάνταστους κινδύνους σε μια αποστολή υψηλού ρίσκου για την εξερεύνηση ενός εξωγήινου αντικειμένου. Πρωταγωνιστούν η Κέιτι Σάκχοφ, γνωστή στους φίλους του sci-fi από το «Battlestar Gallactica», και η Σέλμα Μπλερ.



Μια κάπως... παραπλανητική φωτογραφία από την «Άλλη Ζωή», καθώς δεν υπάρχει ακόμη τρέιλερ



Ενώ οι φίλοι της κωμωδίας δεν θα πρέπει να χάσουν τη νέα σεζόν του «Κωμικοί Πάνε για Καφέ με το Αυτοκίνητο» («Comedians in Cars Getting Coffee: New 2019: Freshly Brewed», 19/7), όπου ο Τζέρι Σάινφελντ επιστρέφει στη θέση του οδηγού και πίνει καφεδάκι παρέα με τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου. Μόνο και μόνο η ακόλουθη φωτογραφία του Σάινφελντ με τον ακριβοθώρητο Έντι Μέρφι μας ανοίγει την όρεξη:

Οι ταινίες του μήνα

Ο Ιούλιος δεν φέρνει πρωτότυπες παραγωγές του Netflix στην ταινιοθήκη, εκτός από το θρίλερ «Κρυφή Εμμονή» («Secret Obsession», 18/7), όπου μια γυναίκα (Μπρέντα Σονγκ) συνέρχεται με μερική αμνησία μετά από μια τρομερή επίθεση. Και καθώς παλεύει να ανακτήσει τη μνήμη της, αναρωτιέται αν μπορεί να εμπιστευτεί τους κοντινούς της.

Εκεί όμως που γίνεται χαμός είναι σε όλες τις υπόλοιπες ταινίες που έρχονται να προστεθούν, πρόσφατες και αρκετά παλαιότερες, που είναι πραγματικά μία και μία (όλες από 1/7). Από τη «Λίστα του Σίντλερ» («Schindler's List») μέχρι την «Ολέθρια Σχέση» («Fatal Attraction») και από το «Salt» με την Αντζελίνα Τζολί μέχρι τους «Άνδρες με τα μαύρα» («Men in Black»), το πρώτο και καλύτερο.

Τρεις δικές μας προτάσεις που δεν πρέπει να χάσετε: «Το Νόημα της Ζωής» («Monty Python's The Meaning of Life») των απίθανων Monty Python, που μπορεί να μην φτάνει στα επίπεδα του «Ένας Προφήτης μα τι Προφήτης» ή του «Οι Ιππότες της Ελεϊνής Τραπέζης», αλλά παραμένει μάθημα κωμωδίας και περιέχει μερικές από τις πιο σουρεαλιστικές σκηνές που έχετε δει ποτέ. Η «Αποστολή στη Μπριζ» («In Bruges») είναι ένα μικρό διαμάντι, με φοβερές ερμηνείες από τους Μπρένταν Γκλίσον, Κόλιν Φάρελ και Ρέιφ Φάινς που εμφανίζεται στο τέλος και κάνει σαματά. Για να μη μιλήσουμε για την ίδια την πόλη της Μπριζ, που είναι το κάτι άλλο... Τέλος, ελπίζουμε να έχετε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας για να απολαύσετε όπως πρέπει το εντυπωσιακό «Blade Runner 2049» με τους Ράιαν Γκόσλινγκ και Χάρισον Φορντ. Το φιλόδοξο σίκουελ που sci-fi classic, το οποίο περιέχει μερικά από τα ωραιότερα πλάνα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια σε ταινία...