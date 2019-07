Η παραγωγή της 25ης ταινίας Τζέιμς Μποντ – που ακόμη δεν έχει αποκτήσει επίσημο τίτλο – άφησε τα Pinewood Studios και βγήκε για λίγο την Κυριακή στους δρόμους του Λονδίνου. Σε βίντεο που ανέβασε στο Twitter ο επίσημος λογαριασμός της ταινίας βλέπουμε τον Ντάνιελ Κρεγκ να οδηγεί μια Aston Martin V8 Volante (την ίδια που οδηγούσε ο Τίμοθι Ντάλτον το 1987 στο «Με το Δάχτυλο στη Σκανδάλη»), να την παρκάρει και να βγαίνει από αυτή, με το συνεργείο να τον ακολουθεί.

Daniel Craig and the @astonmartin V8 on location for #Bond25 pic.twitter.com/cPgfMSlUYm

— James Bond (@007) 30 Ιουνίου 2019