Τώρα που απομακρυνθήκαμε κάπως από το φινάλε του «Game of Thrones» και καταλάγιασε ο θόρυβος που είχε δημιουργηθεί από απογοητευμένους φαν στο Ίντερνετ, ο Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, ο συγγραφέας των βιβλίων στα οποία βασίζεται η σειρά, είπε τη γνώμη του για όλα αυτά σε ένα κινηματογραφικό podcast.

«Το ίντερνετ είναι τοξικό, με έναν τρόπο που η παλιότερη κουλτούρα των φανζίν και των οπαδών των κόμικ και της επιστημονικής φαντασίας δεν ήταν», δήλωσε. «Ναι, υπήρχαν και τότε διαφωνίες και διαμάχες αλλά τίποτα σαν την παράνοια που συναντάς στο Ίντερνετ» λέει στο 21:04 της συνέντευξης, που μπορείτε να ακούσετε ολόκληρη εδώ.

Όσον αφορά τα δύο ακυκλοφόρητα βιβλία που θα ολοκληρώσουν τη σειρά «Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου», δηλαδή τους «Ανέμους του Χειμώνα» και το «Όνειρο της Άνοιξης», είπε τα εξής: «Ακούω τον κόσμο να αναρωτιέται “Πώς θα τελειώσουν τα βιβλία; Όπως η σειρά ή διαφορετικά;”. Ε λοιπόν...ναι. Και όχι. Και ναι. Και όχι. Και ναι. Εγώ δουλεύω σε εντελώς διαφορετικό μέσο από αυτό των Ντέιβιντ και Νταν (σ.σ. Μπένιοφ και Βάις, οι δημιουργοί της τηλεοπτικής σειράς), να μην το ξεχνάμε αυτό...».

Ο Μάρτιν ασχολείται και με την παραγωγή του πρίκουελ του «Game of Thrones», του οποίου ήδη γυρίζεται ο πιλότος στη Βόρεια Ιρλανδία. Γνωρίζει πάντως ότι όσο επιτυχημένο κι αν είναι, κανένα έργο του δεν θα αγγίξει ξανά τα ύψη δημοτικότητας του τηλεοπτικού «Game of Thrones»: «Το μέγεθος της επιτυχίας του “Game of Thrones” και ο τρόπος που έφτασε στα πέρατα του κόσμου εισβάλλοντας τόσο θεαματικά στη σύγχρονη κουλτούρα, είναι κάτι που ουδείς μπορούσε να προβλέψει αλλά και κάτι που δεν μπορώ να ελπίζω ότι θα ζήσω ξανά».