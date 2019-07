Η μόδα θέλει τα τελευταία σίκουελ να αγνοούν όλες τις ταινίες που έχουν μεσολαβήσει και να συνεχίζουν μετά από χρόνια την ιστορία της πρώτης (άντε και της δεύτερης) ταινίας. Έτσι έκανε το περσινό «Halloween», που συνέχισε την ταινία του 1978, έτσι θα κάνει φέτος και ο νέος «Εξολοθρευτής» που ξεχνάει οτιδήποτε έχει βγει μετά το «Εξολοθρευτής 2: Μέρα Κρίσης» του 1991.

Στο ίδιο πνεύμα, η ταινία «RoboCop Returns», που έχει αναλάβει να σκηνοθετήσει ο Νιλ Μπλόμκαμπ του «District 9», θεωρεί τον εαυτό της απευθείας σίκουελ εκείνης του 1987. Σαν να μην έχει υπάρξει «RoboCop 2» (1990), «RoboCop 3» (1993), ή το reboot «RoboCop» του 2014 που είχε τολμήσει να... «πειράξει» τη στολή του ήρωα.

Απαντώντας σε ερώτηση στο Twitter, ο Μπλόμκαμπ επιβεβαίωσε ότι το σενάριο ετοιμάζεται και πηγαίνει καλά, και είπε ότι θα να είναι σαν να κάνει σίκουελ ο Πολ Βερχόφεν, σκηνοθέτης της πρώτης ταινίας.

Script is being written. Going well! Imagine watching Verhoeven do a follow up film https://t.co/QDp5T7cf5L

— Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) 29 Ιουνίου 2019