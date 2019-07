TV & MOVIES

Υπάρχει μία σκηνή στο «Stranger Things» όπου ο σερίφης Χόπερ μασουλάει ένα μήλο και, όταν ακούει μια θεωρία ότι ένα παιδί της περιοχής απήχθη από Σοβιετικούς κατάσκοπους, πετάει εκνευρισμένος το μήλο και ανάβει τσιγάρο. Σκηνές σαν και αυτή δύσκολα θα επαναληφθούν στο μέλλον.

Έκθεση της αντικαπνιστικής οργάνωσης Truth Initiative, που δόθηκε στη δημοσιότητα σχεδόν ταυτόχρονα με τη σημερινή πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του «Stranger Things», χρησιμοποιεί τη σειρά του Netflix ως παράδειγμα για την αύξηση της χρήσης τσιγάρου (κανονικού και ηλεκτρονικού) στην αμερικανική τηλεόραση.

Σύμφωνα με την ανάλυσή τους, στη δεύτερη σεζόν της σειράς το κάπνισμα αυξήθηκε κατά 44% σε σχέση με την πρώτη, από 182 σκηνές σε 262. Αλλά και άλλες σειρές του Netflix που είναι δημοφιλείς στις ηλικίες 15-24 είχαν αυξήσει πολύ την κατανάλωση τσιγάρων. Αναφέρονται η τέταρτη σεζόν της «Αχτύπητης Κίμι Σμιντ» (292 σκηνές), η έκτη του «Orange is the New Black» (233) και η έκτη του «House of Cards» (54).

Αλλά και εκτός Netflix η Truth Initiative επεσήμανε πλάνα καπνίσματος σε σειρές όπως οι «The Marvelous Mrs. Maisel» της Amazon, «Gap Year» του Hulu, «Once Upon a Time» και «Modern Family» του ABC και «American Horror Story» του FX.

To Netflix, πάντως, δήλωσε στο Variety ότι από τώρα και στο εξής όλες οι νέες σειρές και ταινίες που θα εγκρίνει και θα ανήκουν στις κατηγορίες από «κατάλληλο από 14 ετών) και κάτω, θα αποκλείουν τη χρήση συμβατικού ή ηλεκτρονικού τσιγάρου «εκτός αν πρόκειται για λόγους ιστορικής ακρίβειας». Επιπλέον, σειρές και ταινίες που απευθύνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες, θα είναι... άκαπνες «εκτός αν είναι απαραίτητο για το δημιουργικό όραμα του καλλιτέχνη ή αν είναι καθοριστικό για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα (ιστορικά ή πολιτιστικά σημαντικό)».

«Το Netflix υποστηρίζει σθεναρά την καλλιτεχνική έκφραση» δήλωσε εκπρόσωπός του. «Αναγνωρίζουμε όμως ότι το κάπνισμα είναι βλαβερό και όταν απεικονίζεται με θετικό τρόπο στην οθόνη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τους νέους». Ενώ αργότερα μέσα στο χρόνο, στοιχεία για το κάπνισμα θα αρχίσουν να περιλαμβάνονται στις πληροφορίες καταλληλότητας του κάθε προγράμματος.