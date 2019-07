Οι ανταγωνιστές του Netflix στις ΗΠΑ αυξάνονται συνεχώς και του «κλέβουν» ταινίες και σειρές. Το Disney+ ήταν η αιτία πίσω από το κόψιμο αγαπημένων σειρών της Marvel όπως οι «Daredevil» και «The Punisher», αλλά και την επερχόμενη εξαφάνιση των ταινιών Marvel, Star Wars κλπ από την πλατφόρμα του Netflix. Η υπηρεσία NBCUniversal που θα γίνει διαθέσιμη το 2021 θα πάρει από το Netflix μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές του, το «The Office», ενώ το streaming κανάλι της WarnerMedia που ανακοινώθηκε χθες, θα του στερήσει το «Friends» για το οποίο το Netflix πέρυσι πλήρωσε 100 εκατ. δολάρια.

Το HBO Max, όπως θα λέγεται το κανάλι που θα γίνει διαθέσιμο στις ΗΠΑ την άνοιξη του 2020, πλήρωσε 425 εκατ. (85 εκατ. ετησίως για πέντε χρόνια) προκειμένου να έχει την αποκλειστικότητα του «Friends». Το Netflix χθες ανακοίνωσε ότι θα αποχαιρετήσει την αγαπημένη σειρά – τουλάχιστον στις ΗΠΑ, καθώς στον υπόλοιπο κόσμο φαίνεται πως θα παραμένει διαθέσιμη μέχρι να επεκταθεί το HBO Max.

The One Where We Have To Say Goodbye.

We’re sorry to see Friends go to Warner's streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang ☕

— Netflix US (@netflix) 9 Ιουλίου 2019