O Κρίστοφ Βαλτς επιστρέφει ως Blofeld στην επερχόμενη ταινία Τζέιμς Μποντ.

Για να σας φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη, ο Blofeld θεωρείται ο υπερ-κακός όλων των εποχών και δυσκόλεψε τον 007 σε τέσσερις ταινίες Μποντ.

Ο Βαλτς υποδύθηκε τον Blofeld στο Spectre του 2015 και παρά τους ισχυρισμούς του ότι δεν θα επιστρέψει σε επόμενη ταινία του 007, θα τον δούμε και πάλι στην νέα ταινία να έρχεται αντιμέτωπος με τον Τζέιμς Μποντ-Ντάνιελ Κρεγκ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Βαλτς εθεάθη στα Pinewood Studios στο Λονδίνο όπου γίνονται τα γυρίσματα της νέας ταινίας. Όταν ένας από τους επισκέπτες τον εντόπισε, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός τού αποκρίθηκε... προειδοποιώνταςπροειδοποίησε: «Δεν με είδες ποτέ».

Exclusive:Hello Mr Waltz... we’ve been expecting you.#ChristophWaltz is back as #Blofeld in ⁦@007⁩ #Bond25 , shooting scenes at Pinewood studios . When a visitor spotted him , Waltz insisted , “You haven’t seen me.” pic.twitter.com/g1X91cEJbf

— Baz Bamigboye (@BazBam) July 11, 2019