Τα γυρίσματα της νέας ταινίας «Ghostbusters» μόλις ξεκίνησαν και περιχαρής ο Τζέισον Ράιτμαν, σκηνοθέτης του επερχόμενου φιλμ, μοιράστηκε στα social media την πρώτη φωτογραφία από το καστ.

Με λεζάντα «η οικογένεια είναι όλη εδώ» ο Τζέισον ποζάρει μαζί με τον πατέρα του και σκηνοθέτη των δυο πρώτων αυθεντικών ταινιών «Ghostbusters» (1984, 1989), Iβάν Ράιτμαν. Στο στιγμιότυπο βλέπουμε επίσης τους πρωταγωνιστές της ταινίας, Κάρι Κουν, Φιν Γουλφχαρντ και ΜακΚίνα Γκρέις.

The Family’s All Here#GB20 pic.twitter.com/tUGnwzLP5T

— Jason Reitman (@JasonReitman) 13 Ιουλίου 2019