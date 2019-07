Με τον «Iron Man» του 2008 ξεκίνησε το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel και ο Τόνι Σταρκ / Iron Man θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Είναι ο ηθοποιός με τις περισσότερες εμφανίσεις σε ταινίες της Marvel – 9 (10 αν μετρήσουμε και το cameo στα credits του «Απίθανου Χουλκ») – και στο «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη» ήταν ο χαρακτήρας-κλειδί.

Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι οι παραγωγοί του πρώτου «Iron Man» δεν έπεσαν απευθείας στα πόδια του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ικετεύοντάς τον να δεχθεί το ρόλο, αλλά τον κάλεσαν για να περάσει ακρόαση όπως ένα σωρό άλλοι ηθοποιοί. Στα extras των τελευταίων «Εκδικητών», που θα κυκλοφορήσουν σε digital download στις 30 Ιουλίου και σε DVD και Blu-Ray στις 13 Αυγούστου, περιλαμβάνεται και η ακρόαση του ηθοποιού, χωρίς το χαρακτηριστικό μουσάκι του Τόνι Σταρκ, που έδειξε αμέσως ότι η επιλογή του ήταν μονόδρομος.

