Παιζόταν στο Λονδίνο για 21 χρόνια, στη Νέα Υόρκη για 18 χρόνια, έχει μεταφραστεί σε 15 γλώσσες και έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Το «Cats» είναι ένα από τα γνωστότερα και πιο επιτυχημένα μιούζικαλ, και ο σκηνοθέτης των «Αθλίων» και του «Λόγου του Βασιλιά» Τομ Χούπερ ανέλαβε να το μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη.

Το πρώτο τρέιλερ έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ Comic Con του Σαν Ντιέγκο και το Ίντερνετ... φρίκαρε. Ο βασικός λόγος; Η μεταμόρφωση των ηθοποιών σε γάτες, όχι με κοστούμια και μακιγιάζ, αλλά με ψηφιακά εφέ που κάνουν το δέρμα τους... γούνα. Και όχι όποιων κι όποιων ηθοποιών: Τζούντι Ντεντς, Ίαν ΜακΚέλεν, Ίντρις Έλμπα, Τζένιφερ Χάντσον, Τέιλορ Σουίφτ (η γνωστή), Τζέιμς Κόρντεν, Ρέμπελ Γουίλσον είναι μερικοί από αυτούς. Δείτε τους στη συνέχεια και θα καταλάβετε.

Βέβαια, αν η ταινία χρησιμοποιούσε απλά κοστούμια και μακιγιάζ όπως οι θεατρικές παραγωγές, είμαστε σίγουροι ότι θα υπήρχαν και πάλι αντιδράσεις. Ο Χούπερ πήρε την απόφαση να αξιοποιήσει το μέσο που επέλεξε (κινηματογράφος) και να χρησιμοποιήσει τεχνολογία που δεν είναι διαθέσιμη στο θέατρο. Ό,τι και να επέλεγε, τα social media θα φρόντιζαν να μην το αφήσουν ασχολίαστο. Εκτός από την εμφάνιση των ηθοποιών, σχολιάστηκε και το μέγεθός τους (σε κάποια πλάνα φαίνονται υπερβολικά μικροί), το γεγονός ότι κάποιοι μοιάζουν να φοράνε γούνες (εκτός από τις «φυσικές» δικές τους), τα στήθη τους, η χορογραφία τους... Μόνο η εκτέλεση του «Memory» από την Τζένιφερ Χάντσον ξέφυγε, και δικαίως.

no one wants to see dame judy dench like this pic.twitter.com/29bVRFg7J0 — j.r. hennessy (@jrhennessy) 18 Ιουλίου 2019

IT Chapter 2: Get ready for the horror event of 2019 Cats: pic.twitter.com/TEeLzaTbps — Jackson (@jackapn2) 18 Ιουλίου 2019

THE CATS ARE TOO SMALL!!! I REPEAT, THE CATS ARE TOO SMALL!!!!!!! pic.twitter.com/z7IGQYFDCQ — Nicole Silverberg (@nsilverberg) 18 Ιουλίου 2019

James Corden cat looks like the Cat in the Hat’s evil twin brother #CatsMovie pic.twitter.com/yiqWBD0aMt — su (@suszannastar_) 18 Ιουλίου 2019

I don't know why you're all freaking out over miniature yet huge cats with human celebrity faces and sexy breasts performing a demented dream ballet for kids. — Louis Virtel (@louisvirtel) 18 Ιουλίου 2019