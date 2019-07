TV & MOVIES

Ύστερα από 10 χρόνια στην κορυφή της λίστας με τις πιο εμπορικές ταινίες όλων των εποχών, το «Avatar» του Τζέιμς Κάμερον έχασε τη θέση του το Σαββατοκύριακο που πέρασε από την ταινία «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη» της Marvel. Της εταιρείας κόμικς που με τη δημιουργία του κινηματογραφικού της σύμπαντος το 2008 έφτασε πλέον να έχει πέντε ταινίες στην πρώτη δεκάδα των μεγαλύτερων επιτυχιών παγκοσμίως.

Μέσα στο πανηγυρικό κλίμα για το ρεκόρ αυτό της Marvel, η εταιρεία ανακοίνωσε το Σάββατο στο Comic-Con του Σαν Ντιέγκο, το μεγαλύτερο συνέδριο-φεστιβάλ του είδους του, τις ταινίες που θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την επόμενη τριετία, αλλά και τις σειρές της – με τους ίδιους ηθοποιούς που εμφανίζονται στις ταινίες – που θα προβληθούν στο Disney+, την α λα Netflix πλατφόρμα της Disney.

Η πρώτη ταινία της, που θα κάνει πρεμιέρα την 1η Μαΐου 2020, θα είναι το «Black Widow» με τη Σκάρλετ Τζοχάνσον να υποδύεται ξανά την ομώνυμη ηρωίδα. Στο πλευρό της οι Ρέισελ Βάις, Ντέιβιντ Χάρμπορ και Φλόρενς Πιου.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ BLACK WIDOW with Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, and Rachel Weisz. Directed by Cate Shortland. In theaters May 1, 2020. pic.twitter.com/oyUvYdzF3P — Marvel Entertainment (@Marvel) 21 Ιουλίου 2019

Η Αντζελίνα Τζολί θα κάνει το ντεμπούτο της στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel με το «The Eternals» (6 Νοεμβρίου 2020). Πρόκειται για μία από τις λιγότερο γνωστές ομάδες υπερηρώων, που δημιούργησε το 1976 ο Τζακ Κίρμπι. Μαζί της θα είναι ο Ρίτσαρντ Μάντεν (που ακούγεται πολύ για νέος Τζέιμς Μποντ), η Σάλμα Χάγιεκ, ο Κουμάιλ Ναντζιάνι και ο Μπράιαν Ταϊρί Χένρι.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THE ETERNALS with Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, and Don Lee. Directed by Chloé Zhao. In theaters November 6, 2020. pic.twitter.com/inn67bSZiM — Marvel Entertainment (@Marvel) 21 Ιουλίου 2019

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η ανακοίνωση της τέταρτης ταινίας με ήρωα τον Thor και τίτλο «Thor: Love and Thunder» (5 Νοεμβρίου 2021) όπου η Νάταλι Πόρτμαν, που είχε εμφανιστεί στις δύο πρώτες ταινίες, παίρνει το σφυρί του Θεού του Κεραυνού και γίνεται η Mighty Lady Thor – μια ιστορία δημοφιλής στα κόμικς, που δεν περίμενε κανείς ότι θα έβρισκε το δρόμο προς τη μεγάλη οθόνη.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THOR: LOVE AND THUNDER with Chris Hemsworth, Tessa Thompson, and Natalie Portman. Taika Waititi returns as director. In theaters November 5, 2021. pic.twitter.com/Lq4hM8GSRV — Marvel Entertainment (@Marvel) 21 Ιουλίου 2019

Η άλλη μεγάλη έκπληξη είναι η ανακοίνωση νέας ταινίας «Blade» ύστερα από την τριλογία που είχε προβληθεί το 1998, το 2002 και το 2004. Στο ρόλο του κυνηγού βρυκολάκων που έπαιξε ο Γουέσλι Σνάιπς, αυτή τη φορά θα εμφανιστεί ο βραβευμένος με δύο Οσκαρ (για το «Moonlight» και το «Πράσινο βιβλίο») Μαχέρσαλα Αλί.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ BLADE with Mahershala Ali. pic.twitter.com/JPcrSqSerW — Marvel Entertainment (@Marvel) 21 Ιουλίου 2019

Στις 12 Φεβρουαρίου 2021 θα καταφθάσει στις οθόνες ο πρώτος ασιάτης υπερήρωας της Marvel, ο Shang-Chi, που στη χώρα μας έγινε γνωστός στα μέσα της δεκαετίας του ’70 από τα κόμικς «Μάστερ Κουνγκ-Φου». Στην ταινία «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» θα τον υποδυθεί ο κινεζικής καταγωγής Καναδός Σιμού Λιου, που έμαθε τα καλά νέα από τη Marvel μόλις πριν από μία εβδομάδα.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS, with Simu Liu, Awkwafina, and Tony Leung, directed by Destin Daniel Cretton. In theaters February 12, 2021. pic.twitter.com/WePmw8d5Gq — Marvel Entertainment (@Marvel) 21 Ιουλίου 2019

Ως η πρώτη τρομαχτική ταινία της Marvel συστήθηκε στο κοινό το «Doctor Strange and the Multiverse of Madness» (7 Μαΐου 2021), με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς να επιστρέφει στο ρόλο του μάγου/υπερήρωα. Άλλες ταινίες που ανακοινώθηκαν, αλλά χωρίς ημερομηνία, είναι τα σίκουελ «Captain Marvel 2», «Οι Φρουροί του Γαλαξία 3» και «Black Panther 2», αλλά και ένα reboot των Fantastic Four που δεν έχουν ευτυχήσει στις μέχρι τώρα μεταφορές τους.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS with Benedict Cumberbatch and Elizabeth Olsen. Scott Derrickson returns as director. In theaters May 7, 2021. pic.twitter.com/bVyOYjPLly — Marvel Entertainment (@Marvel) 21 Ιουλίου 2019

Έντονη θα είναι η παρουσία της Marvel και στην τηλεόραση, με σειρές που θα προβάλλονται αποκλειστικά στην πλατφόρμα Disney+ και θα συμπληρώνουν τις ταινίες, έχοντας τους ίδιους πρωταγωνιστές. Το φθινόπωρο του 2020 θα κάνει πρεμιέρα η σειρά «The Falcon and the Winter Soldier» με τους Αντονι Μάκι, Σεμπάστιαν Σταν και Ντάνιελ Μπρουλ, και την άνοιξη του 2021 οι «WandaVision» με τους Ελίζαμπεθ Ολσεν, Πολ Μπέτανι και «Loki» με τον Τομ Χίντλστον στο ρόλο του σκανδαλιάρη αδερφού του Thor.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER, an original series with Anthony Mackie, Sebastian Stan, and Daniel Brühl. Streaming exclusively on Disney+, Fall 2020. pic.twitter.com/COes9WV7Wv — Marvel Entertainment (@Marvel) 21 Ιουλίου 2019

To φθινόπωρο του 2021 θα έρθει η σειρά του Τζέρεμι Ρένερ να επαναλάβει το ρόλο του Hawkeye στην ομώνυμη σειρά, ενώ λίγο πριν, το καλοκαίρι, θα κάνει πρεμιέρα η πολύ ενδιαφέρουσα σειρά κινουμένων σχεδίων «What If…», που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως τα ακόλουθα: Πώς θα ήταν αν ο Iron Man είχε παγιδευτεί στην εποχή του Βασιλιά Αρθούρου; Πώς θα ήταν αν δεν είχε πεθάνει ο θείος του Spider-Man; Ή πώς θα ήταν αν ο Wolverine είχε σκοτώσει τον Hulk; Πάνω από 25 ηθοποιοί που έχουν εμφανιστεί σε ταινίες της Marvel θα δανείσουν τις φωνές τους στα επεισόδια της σειράς.