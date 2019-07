O Μάικλ Μάιερς και η Λόρι Στρόουντ θα συνεχίζουν να παίζουν το θανάσιμο παιχνίδι με τη γάτα και το ποντίκι μέχρι το 2021.

Η ανακοίνωση ήρθε από τον ίδιο τον Τζον Κάρπεντερ, τον αρχικό δημιουργό και συνθέτη της ταινίας του 1978, αλλά και εκτελεστικό παραγωγό του περσινού reboot το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

The saga of Michael Myers and Laurie Strode isn't over. #HalloweenKills #HalloweenEnds @HalloweenMovie pic.twitter.com/l4KT8sUo4q

Ο Κάρπεντερ έκανε την αποκάλυψη με ένα teaser βίντεο που ανέβασε στο Twitter ενημερώνοντας τους φίλους του, ότι δυο σίκουελ του περσινού «Halloween» βρίσκονται στα σκαριά «το saga του Michael Myers και Laurie Strode, δεν έχει τελειώσει».

Το πρώτο, με τίτλο «Halloween Kills», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Οκτωβρίου 2020 και το δεύτερο, «Halloween Ends», θα βγει στις αίθουσες ένα χρόνο μετά, στις 15 Οκτωβρίου 2021, ολοκληρώνοντας έτσι την reboot τριλογία.

“It ain’t over till the fat lady sings.” Well, my friends and fans....I’m just WARMING UP🔥🔪 Happy Halloween 🎃2020/2021 @halloweenmovie #halloweenkills #halloweenends pic.twitter.com/mjkZNdYqiY

Με σχετικό ποστ στο Twitter στο οποίο σημείωνε ότι «Δεν θα τελειώσει μέχρι να τραγουδήσει η χοντρή κυρία. Φίλοι και φαν, απλά κάνω ζέσταμα» επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της στα σίκουελ και η Τζέιμι Λι Κέρτις στο ρόλο της Λόρι Στρόουντ, ενώ το ίδιο έκανε και ο παραγωγός, Τζέισον Μπλαμ, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι μαζί θα επιστρέψει και σύσσωμη η ομάδα της ταινίας του 2018. Μεταξύ αυτών ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν όπως και ο σεναριογράφος Ντάνι ΜακΜπράιντ.

FINALLY : not one but TWO new Halloween movies: Halloween Kills (2020) and Halloween Ends (2021). Yes, the gang is ALL back, including @jamieleecurtis, Danny McBride, David Gordon Green and @TheHorrorMaster John Carpenter. Oh yea. pic.twitter.com/KpVa2PlwN5

— Jason Blum (@jason_blum) July 19, 2019