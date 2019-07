H πολυαναμενόμενη τηλεοπτική εκδοχή του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» έχει σχεδόν συμφωνήσει με τον πρώτο ηθοποιό του καστ.

Σύμφωνα με πηγές του Variety, πρόκειται για τη Markella Kavenagh η οποία βρίσκεται στις τελικές συζητήσεις για το ρόλο της στην επερχόμενη σειρά. Οι λεπτομέρειες του ρόλου της Kavenagh παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, ωστόσο οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι θα υποδυθεί έναν χαρακτήρα με το όνομα Tyra.

H Kavenagh στο παρελθόν έχει συμμετάσχει στο αυστραλιανό φιλμ «Romper Stomper», όπως και στις σειρές «Picnic at Hanging Rock» και «The Cry».

Η Amazon όσο και η πλευρά της ηθοποιού δεν έχουν κάνει κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής.

Από τα λίγα που έχουν γίνει γνωστά, η σειρά βασισμένη στο έπος του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν «Ο Αρχοντα των Δαχτυλιδιών» θα εξελίσσεται στην Δεύτερη Εποχή της Μέσης-Γης, δηλαδή την εποχή που δημιουργήθηκαν τα Δαχτυλίδια της Δύναμης και την άνοδο του Σάουρον στην εξουσία.

Τα δυο πρώτα επεισόδια της σειράς θα σκηνοθετήσει ο J.A. Bayona ενώ το σενάριο υπογράφουν οι JD Payne και Patrick McKay.

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPD

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) 7 Μαρτίου 2019