Ο Καναδός σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον συνεχάρη την ομάδα της ταινίας «Avengers», που εκθρόνισε αυτό το Σαββατοκύριακο το «Avatar» του από τη κορυφή των μεγαλύτερων εισπρακτικών επιτυχιών όλων των εποχών.

«Oel Ngati Kameie», έγραψε ο σκηνοθέτης στον λογαριασμό του στο Twitter, αναφερόμενος στον χαιρετισμό της φυλής Na'vi, που πρωταγωνιστεί στο Avatar, η οποία σημαίνει «Σε βλέπω».

«Συγχαρητήρια στους «Avengers: Endgame» για την ανάδειξή του σε βασιλιά του box office» συνέχισε ο Τζέιμς Κάμερον.

Με εισπράξεις στα 2,790 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, η τελευταία ταινία των Avengers αναδείχθηκε στην ταινία με τα περισσότερα κέρδη στην ιστορία του κινηματογράφου, μπροστά από το Avatar και τα 2,789 δισεκατομμύρια δολάριά του.

Χρειάστηκαν σχεδόν 10 χρόνια προκειμένου μια ταινία να ξεπεράσει το Avatar, που βγήκε στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο του 2009.

«Πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμής στον Τζέιμς Κάμερον, που διατηρούσε το ρεκόρ για τόσο πολύ καιρό» δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος της εταιρείας παραγωγής των Avengers, της Marvel, Κέβιν Φάιτζ, από το Comic-Con στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας.

Το Avatar είχε εκθρονίσει μια άλλη ταινία του Καναδού δημιουργού, τον Τιτανικό, επομένως ο Τζέιμς Κάμερον διατηρούσε το ρεκόρ για περισσότερα από 20 χρόνια.

Επίσης, οι σκηνοθέτες του Avengers Άντονι και Τζο Ρούσο επέστρεψαν τις φιλοφρονήσεις στον Κάμερον.

To @JimCameron- you're a monumental reason why we fell in love with film in the first place. Thank you for always inspiring us and opening the world’s eyes to what’s possible. We can’t wait to see where you take us next... pic.twitter.com/nrOqKVjGFa

