Όπως αναφέρει το Deadline, o Ματ Ντέιμον και ο Μπεν Άφλεκ συναντιούνται ξανά στο «Last Duel» του Ρίντλεϊ Σκοτ, ως συμπρωταγωνιστές αλλά και σεναριογράφοι μαζί με τη Νικόλ Χολοφσένερ.

Το πρότζεκτ βασίζεται στο βιβλίο «The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France», ωστόσο ακόμα δεν έχει γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά των συντελεστών.

Η ταινία τοποθετείται στη Γαλλία του 14ου αιώνα και αφηγείται την ιστορία της τελευταίας νομικά εγκεκριμένης μονομαχίας στη χώρα για λόγους τιμής.

Τα δικαιώματα του βιβλίου για την κινηματογραφική του μεταφορά ανήκουν στη Fox η οποία πλέον ανήκει στη Disney, ενώ αν το πρότζεκτ πάρει το δρόμο της παραγωγής Άφλεκ και Ντέιμον θα συναντηθούν ξανά μετά τον «Ξεχωριστό Γουίλ Χάντιννγκ» του 1997 που τους χάρισε το Όσκαρ Σεναρίου.