Η νέα ταινία του Κώστα Γαβρά, «Ενήλικοι στο Δωμάτιο» θα κάνει πρεμιέρα στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας.

Η ταινία που βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη και περιγράφει τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τους δανειστές το πρώτο μισό του 2015, θα προβληθεί εκτός διαγωνιστικού προγράμματος.

Τα γυρίσματα του φιλμ πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, τη Φρανκφούρτη, τη Ρίγα και το Λονδίνο. Πρωταγωνιστούν ο Χρήστος Λούλης στο ρόλο του Γιάνη Βαρουφάκη, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης που υποδύεται τον Αλέξη Τσίπρα, ο Δημήτρης Τάρλοου ως Ευκλείδης Τσακαλώτος, η Βαλέρια Γκολίνο στο ρόλο της συζύγου του Γιάνη Βαρουφάκη, Δανάης Στράτου, η Ζοσιάν Πινσόν είναι η Κριστίν Λαγκάρντ και ο Ούλριχ Τουκούρ ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Στο Φεστιβάλ της Βενετίας θα κάνει επίσης πρεμιέρα και η νέα ταινία της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, «Ηλεκτρικός Κύκνος» η οποία επίσης θα προβληθεί εκτός διαγωνιστικού προγράμματος.

Το πρόγραμμα του 76ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας έχει ως εξής:

Ταινία έναρξης

"The Truth," Hirokazu Kore-eda (εντός συναγωνισμού)

Ταινία λήξης

"The Burnt Orange Heresy," Giuseppe Capotondi (εκτός συναγωνισμού)

Διαγωνιστικό

“The Perfect Candidate,” Haifaa Al-Mansour

“About Endlessness,” Roy Andersson

“Wasp Network,” Olivier Assayas

“Marriage Story,” Noah Baumbach

“Guest of Honor, Atom Egoyan

“Ad Astra,” James Gray

“A Herdade,” Tiago Guedes

“Gloria Mundi,” Robert Guediguian

“Waiting for the Barbarians,” Ciro Guerra

“Ema,” Pablo Larrain

“Saturday Fiction,” Lou Ye

“Martin Eden,” Pietro Marcello

“The Mafia Is No Longer What It Used to Be,” Franco Maresco

“The Painted Bird,” Vaclav Marhoul

“The Mayor of the Rione Sanità,” Mario Martone

“Babyteeth,” Shannon Murphy

“Joker,” Todd Phillips

“An Officer and a Spy,” Roman Polanski

“The Laundromat,” Steven Soderbergh

“No. 7 Cherry Lane,” Yonfan

Ειδική Προβολή

“Goodbye, Dragon Inn,” Tsai Ming-Liang

Εκτός συναγωνισμού

“Seberg,” Benedict Andrews

“Vivere,” Francesca Archibugi

“Mosul,” Matthew Michael Carnahan

“Adults in the Room,” Costa-Gavras

“The King,” David Michod

“Tutto Il Mio Folle Amore,” Gabriele Salvatores

“Woman,” Yann Arthus-Bertrand, Anastasia Mikova

“Roger Waters Us + Them,” Sean Evans, Roger Waters

“I Diari Di Angela – Noi Due Cineasti. Capitolo Secondo,” Yervant Gianikian

“Citizen K,” Alex Gibney

“Citizen Rosi,” Didi Gnocchi, Carolina Rosi

“The Kingmaker,” Lauren Greenfield

“State Funeral,” Sergei Loznitsa

“Collective,” Alexander Nanau

“45 Seconds of Laughter,” Tim Robbins

Εκτός συναγωνισμού - Ειδικές προβολές

“No One left Behind,” Guillermo Arriaga

“Il Pianeta in Mare,” Andrea Segre

“Electric Swan,” Konstantina Kotzamani

“Irreversible,” Gaspar Noe”

“Zerozerozero,” Stefano Sollima

“The New Pope,” Paolo Sorrentino

“Never Just a Dream: Stanley Kubrick and Eyes Wide Shut,” Matt Wells

“Eyes Wide Shut,” Stanley Kubrick