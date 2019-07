Σε ένα ολιγόλεπτο ασπρόμαυρο βίντεο βλέπουμε τον Χάρισον Φορντ και τον Μαρκ Χάμιλ να διαβάζουν μερικές γραμμές από το σενάριο του πρώτου «Star Wars: A New Hope» του 1977, σκηνή που ποτέ δεν μπήκε όμως στην ταινία που κυκλοφόρησε.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι εκείνη τη στιγμή ο Φορντ δεν υπήρχε ούτε κατά διάνοια στο μυαλό του Τζορτζ Λούκας για το ρόλο του Χαν Σόλο.

Το βίντεο έφερε ξανά στην επιφάνεια ο δημοσιογράφος Καρλ Κιντανίλια κάνοντας ένα retweet στο οποίο ο Χάμιλ έσπευσε (επίσης μέσω Twitter) να αναφέρει: «το δοκιμαστικό με τον Χάρισον την πρώτη μέρα που τον συνάντησα. Κανείς από τους δυο μας δεν είχε διαβάσει το σενάριο της ταινίας, μόνο αυτή τη σκηνή. Ρώτησα τον Τζορτζ τί είδους ταινία θα έφτιαχνε και μου απάντησε "απλά ας το κάνουμε, θα μιλήσουμε για αυτά αργότερα". Ποτέ δεν μιλήσαμε για αυτά αργότερα. Απλά το κάναμε».

My screen-test for @starwars w/ Harrison on the 1st day I ever met him. Neither 1 of us had read the script at this point, only this 1 scene. I asked George what kind of movie it was-"Let's just do it, we'll talk about that later" We never did talk about it later-we just did it. https://t.co/e7cHWoLmJk

— Mark Hamill (@HamillHimself) 28 Ιουλίου 2019