Σύμφωνα με το Deadline, ο μετρ του κινηματογραφικού τρόμου και «ψυχή» του «Conjuring Universe», Τζέιμς Γουάν, θα βρίσκεται στο σκηνοθετικό τιμόνι της σειράς «Ξέρω τι κάνατε πέρυσι το καλοκαίρι» («I Know What You Did Last Summer») της Amazon.

Πρόκειται φυσικά για το τηλεοπτικό ριμέικ της ομώνυμης slasher ταινίας του 1997 με τους: Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ, Σάρα Μισέλ Γκέλαρ, Ράιαν Φίλιπι, Φρέντι Πρινζ Τζούνιορ, Μπρίτζετ Γουίλσον και Τζόνι Γκαλέκι. Σημειώνουμε ότι με τη σειρά της η ταινία (η οποία γνώρισε δυο ακόμα συνέχειες) ήταν βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Λόις Ντάνκαν.

Αν και οι λεπτομέρειες της σειράς παραμένουν άγνωστες μέχρι στιγμής, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το σενάριο θα έχει την υπογραφή του Σέι Χάτεν.