Μπορεί να απομένουν τέσσερις μήνες σχεδόν προτού το 2019 μάς κουνήσει το μαντήλι, ωστόσο έχουμε περάσει στο δεύτερο μισό του έτους και κάποιες λίστες έχουν αρχίσει να κάνουν δειλά-δειλά την εμφάνισή τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η λίστα του Indiewire, η οποία μας έδωσε κινηματογραφική τροφή προς κατανάλωση μέσα στο κατακαλόκαιρο.

Οι συντάκτες του έγκριτου κινηματογραφικού περιοδικού, ψήφισαν τις 100 καλύτερες κινηματογραφικές ταινίες της δεκαετίας 2010-2019, η οποία θα εκπνεύσει μαζί με το έτος που διανύουμε.

Ανεξάρτητες παραγωγές, blockbusters του Χόλιγουντ, ριμέικ, σίκουελ, ταινίες με σούπερ-ήρωες, φιλμ από όλο τον κόσμο, έχουν βρει μια θέση στον κατάλογο του Indiewire.

Σε αυτό που αξίζει όμως να σταθούμε λίγο παραπάνω, είναι το όνομα του Γιώργου Λάνθιμου που φιγουράρει στη λίστα και συγκεκριμένα στη θέση 15, με την ταινία «Κυνόδοντας».

Ακολουθούν οι καλύτερες 100 ταινίες σύμφωνα με το Indiewire, μια λίστα που προφανώς δεν αποτελεί τον απόλυτο οδηγό αλλά μια ευκαιρία να θυμηθούμε ή να γνωρίσουμε κάποιες ταινίες και σίγουρα αφορμή για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους σινεφίλ της παρέας μας.

100 “Inherent Vice” (Paul Thomas Anderson, 2014)

99 “The Loneliest Planet” (Julia Loktev, 2011)

98 “The Great Gatsby” (Baz Luhrmann, 2013)

97 “All These Sleepless Nights” (Michal Marczak, 2016)

96 “Girl Walk // All Day” (Jacob Krupnick, 2011)

95 “The Arbor” (Clio Barnard, 2010)

94 “Happy Hour” (Hamaguchi Ryūsuke, 2015)

93 “Mother of George” (Andrew Dosunmu, 2013)

92 “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (Bob Persichetti, Peter Ramsey & Rodney Rothman, 2018)

91 “Fire at Sea” (Gianfranco Rosi, 2016)

90 “Private Life” (Tamara Jenkins, 2018)

89 “Support the Girls” (Andrew Bujalski, 2018)

88 “We Need to Talk About Kevin” (Lynne Ramsay, 2011)

87 “Her Smell” (Alex Ross Perry, 2018)

86 “Kate Plays Christine” (Robert Greene, 2016)

85 “The Illusionist” (Sylvain Chomet, 2010)

84 “Beasts of the Southern Wild” (Benh Zeitlin, 2012)

83 “Synonyms” (Nadav Lapid, 2019)

82 “Sunset Song” (Terence Davies, 2015)

81 “High Life” (Claire Denis, 2018)

80 “No Home Movie” (Chantal Akerman, 2015)

79 “Kumiko, the Treasure Hunter” (David & Nathan Zellner, 2013)

78 “Inside Out” (Pete Docter, 2015)

77 “The Souvenir” (Joanna Hogg, 2019)

76 “Leave No Trace” (Debra Granik, 2018)

75 “A Star Is Born” (Bradley Cooper, 2018)

74 “Star Wars: The Last Jedi” (Rian Johnson, 2017)

73 “La La Land” (Damien Chazelle, 2016)

72 “The Handmaiden” (Park Chan-wook, 2016)

71 “Goodbye to Language” (Jean-Luc Godard, 2014)

70 “Pariah” (Dee Rees, 2011)

69 “The Duke of Burgundy” (Peter Strickland, 2014)

68 “Jackie” (Pablo Larraín, 2016)

67 “At Berkeley” (Frederick Wiseman, 2016)

66 “Force Majeure” (Ruben Östlund, 2014)

65 “Melancholia” (Lars von Trier, 2011)

64 “Mission: Impossible - Fallout” (Christopher McQuarrie, 2018)

63 “Inception” (Christopher Nolan, 2010)

62 “Shoplifters” (Kore-eda Hirokazu, 2018)

61 “Faces Places” (Agnès Varda & JR, 2017)

60 “Black Panther” (Ryan Coogler, 2018)

59 “The Farewell” (Lulu Wang, 2019)

58 “The Turin Horse” (Béla Tarr and Ágnes Hranitzky, 2011)

57 “Tangerine” (Sean Baker, 2015)

56 “Happy as Lazzaro” (Alice Rohrwacher, 2018)

55 “Frances Ha” (Noah Baumbach, 2012)

54 “Cold War” (Pawel Pawlikowski, 2018)

53 “A Ghost Story” (David Lowery, 2017)

52 “Eden” (Mia Hansen-Løve, 2014)

51 “Elle” (Paul Verhoeven, 2016)

50 “The Tale of the Princess Kaguya” (Takahata Isao, 2014)

49 “Before Midnight” (Richard Linklater, 2013)

48 “Parasite” (Bong Joon-ho, 2019)

47 “The Lost City of Z” (James Gray, 2016)

46 “Hereditary” (Ari Aster, 2018)

45 “A Separation” (Asghar Farhadi, 2011)

44 “Cameraperson” (Kirsten Johnson, 2016)

43 “Portrait of a Lady on Fire” (Céline Sciamma, 2019)

42 “Zero Dark Thirty” (Kathryn Bigelow, 2012)

41 “Margaret” (Kenneth Lonergan, 2011)

40 “Personal Shopper” (Olivier Assayas, 2016)

39 “The Babadook” (Jennifer Kent, 2014)

38 “Timbuktu” (Abderrahmane Sissako, 2014)

37 “Roma” (Alfonso Cuarón, 2018)

36 “Spring Breakers” (Harmony Korine, 2013)

35 “Only Lovers Left Alive” (Jim Jarmusch, 2013)

34 “Stories We Tell” (Sarah Polley, 2012)

33 “Madeline’s Madeline” (Josephine Decker, 2018)

32 “The Grand Budapest Hotel” (Wes Anderson, 2014)

31 “Somewhere” (Sofia Coppola, 2010)

30 “This Is Not a Film” (Jafar Panahi & Mojtaba Mirtahmasb, 2011)

29 “First Reformed” (Paul Schrader, 2018)

28 “Paddington 2” (Paul King, 2017)

27 “The Wind Rises” (Miyazaki Hayao, 2013)

26 “Magic Mike XXL” (Gregory Jacobs, 2015)

25 “Amour” (Michael Haneke, 2012)

24 “Boyhood” (Richard Linklater, 2014)

23 “O.J.: Made in America” (Ezra Edelman, 2016)

22 “Burning” (Lee Chang-dong, 2018)

21 “Get Out” (Jordan Peele, 2017)

20 “Phantom Thread” (Paul Thomas Anderson, 2017)

19 “Toni Erdmann” (Maren Ade, 2016)

18 “Call Me by Your Name” (Luca Guadagnino, 2017)

17 “World of Tomorrow” (Don Hertzfeldt, 2015)

16 “The Social Network” (David Fincher, 2010)

15 “Dogtooth” (Yorgos Lanthimos, 2010)

14 “Leviathan” (Vérena Paravel & Lucien Castain-Taylor, 2012)

13 “The Tree of Life” (Terrence Malick, 2011)

12 “Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives” (Apichatpong Weerasethakul, 2011)

11 “The Wolf of Wall Street” (Martin Scorsese, 2013)

10 “Lady Bird” (Greta Gerwig, 2017)

09 “Mad Max: Fury Road” (2015)

08 “The Master” (Paul Thomas Anderson, 2012)

07 “Carol” (Todd Haynes, 2015)

06 “Holy Motors” (Leos Carax, 2012)

05 “Inside Llewyn Davis” (Ethan & Joel Coen, 2013)

04 “The Act of Killing”/”The Look of Silence” (Joshua Oppenheimer, 2013/2015)

03 “Certified Copy” (Abbas Kiarostami, 2010)

02 “Under the Skin” (Jonathan Glazer, 2013)

01 “Moonlight” (Barry Jenkins, 2016)