Στις 22 Σεπτεμβρίου τα «Φιλαράκια» γιορτάζουν 25 χρόνια από την πρεμιέρα της εμβληματικής σειράς που αγάπησαν εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Με αφορμή την 25η επέτειο, η Warner Bros. σε συνεργασία με το Superfly έχουν ετοιμάσει μια μοναδική pop up «Friends» εμπειρία στη Νέα Υόρκη που ονομάζεται «The One with the Pop – Up».

Μπαίνοντας στο χώρο, επισκέπτες και φαν της σειράς θα νιώσουν ότι μπήκαν στον κόσμο των «Friends». Θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα πραγματικά σκηνικά που χρησιμοποιήθηκαν, όπως το ποδοσφαιράκι του Τζόι και του Τσάντλερ και την αγαπημένη τους ανακλινόμενη πολυθρόνα. Επίσης το μωβ διαμέρισμα της Μόνικα και της Ρέιτσελ, τη στενή σκάλα από όπου ο Ρος προσπαθούσε να ανεβάσει τον καινούριο του καναπέ και φυσικά τον πασίγνωστο καναπέ του Central Perk.

Επίσης θα υπάρχουν πολλά αξεσουάρ, κοστούμια και γνώριμα αντικείμενα στους φαν, όπως η γαλοπούλα που θα μπορούν οι επισκέπτες να φορέσουν στο κεφάλι τους και να μοιραστούν τις φωτογραφίες στα social media. Επιπλέον θα μάθουν όλα τα μυστικά καθαριότητας της Μόνικα και θα δουν αγαπημένα αντικείμενα της Φοίβη, όπως την κιθάρα της.

H ξεχωριστή αυτή pop up εμπειρία θα βρίσκεται στο Σόχο από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου και θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προπώληση ξεκίνησε στις 2 Αυγούστου και ήδη τα εισιτήρια -με κόστος 29.50 δολάρια- έχουν εξαντληθεί.