Για την 20ή επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, το αμερικανικό δίκτυο ABC ανακοίνωσε χθες ότι ετοιμάζει σειρά βασισμένη στο βιβλίο του Μίτσελ Ζούκοφ «Fall and Rise: The Story of 9/11», η οποία θα κάνει πρεμιέρα το 2021.

Το μπεστ σέλερ του Ζούκοφ, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο, χρησιμοποιούσε συνεντεύξεις με επιζώντες, κυβερνητικά έγγραφα και πρακτικά δικών για να συνθέσει μία λεπτό προς λεπτό αφήγηση των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Νέας Υόρκης, την 11η Σεπτεμβρίου 2001.

Ο συγγραφέας θα έχει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού στη σειρά που θα χρηματοδοτήσουν οι Lionsgate και 3 Arts Entertainment. «Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο “σπίτι” για το εγχείρημα αυτό», σημειώνει ο συγγραφέας στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ABC. «Την 11η Σεπτεμβρίου εκατομμύρια κόσμου έμαθε για τις επιθέσεις από το ABC. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο δίκτυο, για να μας επιτρέψει να δώσουμε ζωή στις ιστορίες που είχα το προνόμιο να καταγράψω στο “Fall and Rise”».