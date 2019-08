Μια υποτιθέμενη συνομιλία με τον υπεύθυνο διαχείρισης του λογαριασμού του Netflix στη Γαλλία, προκάλεσε πανικό στα social media. Στα screenshots που πόσταρε ένας φαν της σειράς «La Casa de Papel», το γαλλικό Netflix φαίνεται να υποστηρίζει ότι με 500.000 retweets μπορεί κανείς να εξασφαλίσει συμμετοχή στα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν.

Η ανάρτηση ξεπέρασε τα 130.000 retweets πριν το Netflix διαψεύσει ότι ισχύει κάτι τέτοιο: «Το γνωρίζουμε, το γνωρίζεις: ήταν σίγουρα δελεαστικό, όμως ήταν ψεύτικο».

Πάντως τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε η τρίτη – η οποία έσπασε ρεκόρ καθώς την είδαν 34.355.965 λογαριασμοί μόνο την πρώτη εβδομάδα προβολής – δεν σηκώνει πολλές... καθυστερήσεις.

We’re going to need more masks for all of you. 34,355,956 households watched #LCDP3 in its first week, and we can’t thank you enough for being part of the gang. 👺 pic.twitter.com/rdNHfA4UH3

— La Casa de Papel (@lacasadepapel) 1 Αυγούστου 2019