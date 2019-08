Μπορεί πλέον όταν γράφεις «bad writers» στο Google να βγαίνουν οι φωτογραφίες των δημιουργών του τηλεοπτικού «Game of Thrones», Ντέιβιντ Μπένιοφ και Ντ. Μπ. Βάις, αλλά το Netflix (και όχι μόνο) φαίνεται πως δεν συμφωνεί. Και τους πρόσφερε 200 εκατ. δολάρια για μια πολυετή συμφωνία συνεργασίας που θα περιλαμβάνει σειρές και ταινίες.

Οι Μπένιοφ και Βάις εγκαταλείπουν το HBO και θα εργάζονται αποκλειστικά για το Netflix, με εξαίρεση τις τρεις ταινίες «Star Wars» που έχουν αναλάβει για λογαριασμό της Disney. Στο πρίκουελ του «Game of Thrones» που γυρίζεται αυτή την εποχή τα ονόματά τους θα παραμείνουν στα credits με την ιδιότητα του executive producer, αλλά δεν θα έχουν καμία περαιτέρω ανάμιξη στην παραγωγή.

David Benioff and D.B. Weiss have signed an overall deal to develop new films and series for Netflix pic.twitter.com/57gLQOSTLE

— See What's Next (@seewhatsnext) 7 Αυγούστου 2019