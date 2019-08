Η ηρωική θυσία του Iron Man στο τέλος του «Avengers: Endgame» ήταν μία από τις συγκινητικότερες σκηνές της ταινίας. Ο Thanos λέει την ατάκα «Είμαι αναπόφευκτος» και χτυπάει τα δάχτυλα για να εξαφανίσει τον μισό κόσμο, αλλά διαπιστώνει ότι οι Πέτρες της Αιωνιότητας δεν βρίσκονται στο γάντι του. Τις έχει ο Τόνι Σταρκ στο χέρι του, και τις χρησιμοποιεί για να εξαφανίσει τον Thanos και το στρατό του, λέγοντας «Είμαι ο Iron Man» και θυσιάζοντας τη ζωή του.

Το αναπόφευκτο τελικά δεν ήταν ο Thanos, αλλά το να χρησιμοποιήσει κανείς το «Iron Man» των Black Sabbath ως μουσική επένδυση στη συγκεκριμένη σκηνή και να την κάνει χίλιες φορές καλύτερη.

Someone on Reddit added Iron Man by Black Sabbath to Tony’s snap at the end of Avengers: Endgame and it gave me fucking chills. 😭 #AvengersEndgame #IronMan pic.twitter.com/HHq4OWxqM6

